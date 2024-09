Unes 5.000 persones visiten la Fira de la Figa d'Alguaire

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Unes cinc mil persones van visitar durant el cap de setmana la Fira de la Figa d’Alguaire, que va celebrar la 14a edició i que va registrar una afluència de rècord gràcies a les primeres jornades gastronòmiques de la fruita a la cuina. L’alcalde, Joan Guillaumet, va remarcar que l’èxit d’aquestes jornades, que van comptar amb experts cuiners com Joel Castañé, dissabte, o Josep Lladonosa, ahir, garanteixen que tornaran a celebrar-se en pròximes edicions. El primer edil va explicar que Lladonosa va obsequiar ahir el municipi que el va veure nàixer amb una recepta creada especialment per a les jornades d’aquest any: arròs amb pollastre i figues coll de dama, la varietat pròpia de la localitat.

Les demostracions de cuina van captar l’atenció de centenars de persones, tant dissabte com diumenge, segons el primer edil. “Han estat un èxit total, s’han omplert totes i han tingut una gran acceptació”, va assegurar Guillaumet, de manera que la reedició està assegurada. Després del showcooking del xef local es va oferir un dinar popular amb el nou plat com a estrella a unes tres-centes persones. La fira ha inclòs també tallers d’elaboració de confitures i melmelades amb la figa com a protagonista. Així mateix, va ser ben acollida l’activitat organitzada cada matí per collir figues del mateix arbre. Els turistes han pagat sis euros per aquesta recol·lecció.