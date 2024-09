L'ajuntament ja gestiona l'aigua de boca

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament d’Alfarràs va recuperar aquest dilluns la gestió del subministrament d’aigua de boca després de gairebé quatre anys de tràmits i una consulta veïnal que va avalar remunicipalitzar aquest servei el 2021. El consistori relleva Cassa, encarregada del servei des del 2006 i el contracte de la qual va acabar el 2010. Des d’aleshores s’ha anat prorrogant periòdicament el contracte fins ara, segons va explicar la regidora responsable Manuela Samper.

El jutge va desestimar el 2018 una denúncia presentada per aquesta firma contra el consistori, al qual reclamava més de 227.000 euros en concepte d’indemnització per pèrdues econòmiques entre 2006 i 2017. Recuperar aquesta prestació ha estat un dels eixos de l’activitat de l’actual equip del govern, amb Joan Carles Garcia al capdavant (JxCAT).Les fuites i les rebentades en una xarxa centenària en molts sectors ha fet que les pèrdues d’aigua fossin de més del 50% durant anys. L’ajuntament ha anat executant reparacions per fases. L’any passat es van impulsar les obres de restauració de conduccions a la zona del poble vell, que és on estava més espatllada. Va suposar una inversió de més de 200.000 euros, ja que es van haver de reemplaçar molts trams de fibrociment.Segons va explicar Samper, aquest mateix dilluns ja es van posar en mans de diverses empreses actuacions per millorar la cloració i el control dels dipòsits. També va indicar que compten amb dos subvencions de la Generalitat, que ascendeixen a 600.000 euros, i altres de la Diputació de 150.000 euros que es destinaran a acabar de renovar la xarxa de proveïment que ara té una eficàcia del 64 per cent. El municipi ja té instal·lats comptadors a les cases.