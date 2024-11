Cinquena edició del Mercat de Nadal diumenge amb 30 parades

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

Benavent de Segrià ja té a punt tots els detalls per a la cinquena edició del Mercat de Nadal, que se celebrarà aquest diumenge amb més d’una trentena de parades de temàtica nadalenca i tota una sèrie d’activitats lúdiques, culturals i esportives, organitzades per l’ajuntament, amb propostes per a totes les edats i gustos. Obrirà les portes a les 10 i les tancarà a les 8 de la tarda, malgrat que tancarà per dinar. Al matí es podrà visitar el Museu de Nines Antigues i el Museu d’Antiguitats i Col·leccionisme.