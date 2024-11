Entitats ecologistes denuncien la pèrdua de més de 100 ha de la ZEPA d'Aitona en 14 anys amb l'"empara" del Govern

Publicat per ACN Verificat per Creat: Actualitzat:

Les entitats SEO/BirdLife, Ipcena i Naturalesa Rural denuncien que Aitona (Segrià) ha perdut en els darrers 14 anys més de 100 hectàrees declarades ZEPA (Zona d'Especial Protecció de les Aus) perquè els seus propietaris les han transformat en conreus de reg, principalment de fruiters. Per aquests canvis s'han obert 20 expedients que, segons denuncien, han acabat en res per la inacció del Govern. Les entitats exigeixen al Govern que posi en marxa projectes per restaurar tots aquests espais i que obri un expedient sancionador a una empresa de Soses per uns moviments de terres que s'estan fent, diuen, sense permís i que afecten 8 hectàrees de ZEPA d'Aitona. Del contrari, amenacen de portar aquesta situació als jutjats.

Les quatre entitats afirmen que la pèrdua d'espais naturals protegits a Aitona no és una problemàtica nova, sinó que ve des de l'any 2010 quan es va aprovar definitivament el pla especial de protecció d'aquests espais.

La gota que ha fet vessar el got i que ha fet que hagin decidit exposar ara aquesta situació, però, ha estat el moviment de terres que, segons denuncien ha fet una empresa fructícola de Soses "sense tenir permisos" i que afecta 8 hectàrees protegides del municipi del Segrià.

Calculen que en els darrers 14 anys, més d'un centenar d'hectàrees ZEPA del municipi s'han reconvertit de manera il·legal en conreus d'arbres fruiters. Són zones on hi viuen, entre altres, espècies d'ocells com la xurra, la ganga o la terrerola vulgar. Aquestes actuacions ha fet que els Agents Rurals o el propi Govern hagin obert una vintena d'expedients amb les corresponents multes. Passat el temps, però, les multes han prescrit i els terrenys afectats no s'han restaurat.

Les entitats culpabilitzen els diferents governs de la Generalitat dels darrers 14 anys per actuar amb "desídia" i per no exigir la reparació d'aquests espais tot i les seves reiterades peticions. El portaveu d'Ipcena, Joan Vázquez, ha afirmat que aquesta situació ha permès als propietaris dels terrenys transformar les finques "al marge de la legalitat emparats per l'administració". "És un acte absolutament de negligència i d'abandó de funcions públiques i, per tant, d'una presumpta prevaricació", ha afegit.

Per tot plegat, les entitats reclamen al Govern que iniciï els tràmits per exigir la restauració dels espais protegits recollits en la vintena d'expedients i que obri un expedient sancionador i de restauració contra l'empresa de Soses per la "destrucció" de les 8 hectàrees de vegetació natural afectades. Si d'aquí a un mes el Govern no ha actuat, diuen que portaran el cas als jutjats.