El nou CAP d'Almenar tindrà 4 metges de família

El futur Centre d’Atenció Primària (CAP) d’Almenar, que la conselleria de Salut està construint, passarà de dos metges de família actuals a quatre quan entri en servei aquest mateix any. Així ho va respondre la consellera de Salut, Olga Pané, a una pregunta parlamentària de Juli Fernàndez (ERC) sobre el personal i la cobertura de places per al nou equipament. La titular de Salut va assenyalar que la previsió de la conselleria és traslladar tota la plantilla de l’actual CAP d’Almenar al nou centre, i va apuntar que actualment no hi ha cap plaça sense cobrir. Respecte a la plantilla actual, va afegir que la previsió és dotar-la de més estabilitat després d’acabar tots els concursos i oposicions del 2024, arribant a un percentatge de cobertura del 87 per cent de la plantilla estructural.

L’Àrea Bàsica de Salut (ABS) d’Almenar-Alfarràs està integrada en el servei d’atenció primària rural de l’àmbit de Lleida, a les comarques del Segrià i Noguera, amb una població de més d’11.000 habitants repartits entre els municipis d’Almenar, Alfarràs i Alguaire, al Segrià, i Algerri i Ivars de Noguera, a la Noguera. Es tracta d’una ABS de tipus rural. Dins d’aquests cinc municipis es poden trobar disseminats com la Mata de Pinyana a Alguaire, la Bassanova i altres masies disseminades a Almenar, Andaní i a la colònia de Santa Anna a Alfarràs i la Figuera a Algerri.

Actualment, el CAP d’Almenar és un edifici de l’ajuntament i la Generalitat està construint el nou centre, l’obertura del qual està prevista per a enguany. L’objectiu és traslladar tota l’activitat al nou edifici, amb tot el personal que actualment treballa en aquest centre.

Les obres del nou equipament es van iniciar el mes de setembre passat, després de gairebé vuit anys d’espera. S’ubicarà en un solar entre els carrers Horta i Pompeu Fabra, al costat de l’N-230 per facilitar l’accés de les ambulàncies i costarà més de 3,3 milions d’euros.