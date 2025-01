L'oficina de Correus obre només dos hores el dia per falta de personal

Publicat per Maria Molina Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Un cartell a l’oficina de Correus d’Alguaire avisa que, per falta de personal, només estarà oberta el públic de 8.30 a 10.30 hores. L’alcalde d’Alguaire, Joan Guillaumet, s’entrevista avui amb responsables de Correus a Barcelona per reclamar una oficina d’atenció al públic “més gran, en condicions i amb prou personal”, segons va explicar el primer edil. L’actual, ubicada a la plaça de l’Església, no compleix les condicions ja que és molt petita i, actualment, només treballa un dels tres empleats que necessita el servei, va explicar l’alcalde. Guillaumet va incidir en el fet que la deficient prestació, que s’arrossega des dels últims mesos del 2024, s’agreujarà amb l’arribada dels més de 150 alumnes estrangers que preveuen cursar els seus estudis de pilot a l’aeroport d’Alguaire, la gran majoria de l’Índia i el Pakistan. “Necessitaran un servei de Correus i paqueteria que funcioni, ja que necessitaran que els enviïn material i una bona comunicació amb els seus països”, va remarcar l’alcalde. “Ells, igual que altres veïns d’altres nacionalitats que viuen al municipi, tenen dret a una bona atenció al client.” Va assenyalar que aquesta oficina rep la majoria de paquets contractats per Amazon a la localitat i que “moltes vegades es queden al carrer”. A les instal·lacions de l’aeroport està previst construir una residència per a estudiants amb capacitat per a 150 alumnes i en tres anys preveu acollir uns 400 futurs pilots, la gran majoria procedents de l’Índia i Pakistan per formar-se amb l’empresa BAA Training. El seu responsable, Miguel del Moral, va remarcar que l’equipament del Segrià és idoni per a aquesta finalitat. Aquest diari no va poder obtenir la resposta de Correus sobre aquestes deficiències que denuncia el consistori.

En un altre ordre de coses, l’alcalde d’Alguaire també va indicar que s’ha condicionat la zona on fa dies es va detectar un abocament incontrolat d’escombraries al costat de la minideixalleria i que alguns veïns van denunciar. Va remarcar que es tracta d’escombraries que llancen veïns d’altres localitats de la comarca pròximes com Almenar, Alfarràs, la Portella o Vilanova de Segrià, que abandonen bosses d’escombraries durant el cap de setmana. Alguaire porta a terme la recollida porta a porta amb uns resultats òptims “perquè som el poble que millor fa la separació de rebutjos, segons indica la Generalitat”, va puntualitzar l’alcalde.

Avui hi ha prevista una reunió a Barcelona amb responsables de l’empresa pública per tractar millores

Guillaumet ha sol·licitat l’ajuda del consell comarcal del Segrià, de qui depèn aquest servei, per a un control més gran dels abocaments irregulars.