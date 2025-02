La borrasca Ivo deixa una lleugera nevada al Pirineu

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

El final del pas de la borrasca Ivo va deixar escasses pluges al pla i lleugeres precipitacions, tant d’aigua com de neu, a la meitat occidental del Pirineu de Lleida. La pluja no va arribar als 5 litres per metre quadrat al Pallars ni a l’Alta Ribagorça, amb 2,2 a Boí i 1,3 a Certescan entrada la tarda, i es van atansar als 10 a l’Aran, amb marques de 7,4 als pluviòmetres de Sasseuva i de 6,6 als del Lac Redon, els dos a Vielha.

Les precipitacions van tenir forma de neu per sobre dels 1.000 metres d’altitud, la qual cosa va permetre mantenir gruixos de 79 i de 43 centímetres en aquests dos punts i altres de 62 i de 33 a Certescan i a Boí. Al pla, va caure neu a la Granadella, que es va fondre al cap de poc per la pluja. La borrasca no va causar afeccions notables al trànsit i va deixar temperatures de -8º en cotes altes d’Aran i la Ribagorça.