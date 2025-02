Quatre arrestats per un apunyalament a Lleida i un altre per un cas a Balaguer

Publicat per Albert Guerrero Periodista Lleida Verificat per Creat: Actualitzat:

Cinc homes van ser arrestats entre dissabte i ahir pels apunyalaments registrats divendres a la tarda a Lleida i Balaguer (vegeu SEGRE de dissabte). La Guàrdia Urbana de Lleida va detenir quatre individus pel primer cas i els Mossos d’Esquadra un home pel de la capital de la Noguera –divendres ja havien practicat unes altres dos detencions.

Tres joves de 19, 26 i 29 anys van ser arrestats dissabte a la nit per la Guàrdia Urbana com a presumptes autors de l’apunyalament al Barri Antic. Un altre jove de 24 anys va ser arrestat ahir a la tarda. La víctima, un jove de 20 anys, va patir un tall a la cara d’uns 15 centímetres. D’altra banda, els Mossos van detenir dissabte un home de 32 anys per la seua presumpta participació en l’apunyalament d’un home de 49 anys a Balaguer. La policia catalana ja va arrestar divendres uns altres dos individus de 22 i 33 anys. El tercer presumpte implicat va ser arrestat al carrer de la Reguereta. La víctima va ser apunyalada a la natja i va haver de ser evacuada a l’Arnau de Vilanova i, posteriorment, a un hospital de Barcelona.

Precisament, veïns i comerciants han convocat una concentració per a més civisme a les 20.00 hores d’avui a la plaça del Mercadal.