Pagesos del Baix Segre ajusten l'horari de collita per evitar que els temporers s'exposin a les altes temperatures: "No es pot aguantar"

Les altes temperatures que es registren durant els darrers dies a Ponent han tingut efectes, de moment puntuals, en el desenvolupament de la campanya de la fruita. Pagesos del Baix Segre han ajustat l'horari de collita amb jornades intensives al matí per evitar que els temporers s'exposin al sol durant les hores de més calor. Es tracta d'una mesura de prevenció inèdita que pràcticament tots els productors del municipi d'Aitona han aplicat algun dia d'aquesta setmana en el marc de l'onada de calor, si bé alguns pagesos l'allargaran fins divendres. Poblacions com Seròs i Alcarràs han registrat durant aquests dies pics de calor de 39 i 40 graus entre les 14h i les 16h, segons dades del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC).

Les altes temperatures han deixat imatges inèdites durant les tardes d'època estival en municipis agrícoles com Aitona, amb la fruita preparada per a collir i els camps buits de temporers. Climent Agustí és un dels productors que a principis de setmana va decidir fer canvis en l'horari de collita per prevenció, amb la previsió que divendres ja es pugui treballar amb normalitat durant la tarda.

"No es pot aguantar treballar per la tarda amb la calor que està fent", ha dit Agustí, qui també ha destacat que amb 64 anys no ha viscut onades de calor tan intenses. En la mateixa línia s'ha expressat un dels seus treballadors, Sisco Roca, qui ha apuntat que la calor extrema s'aguanta "una o dues jornades". "Les dificultats arriben quan les altes temperatures es mantenen durant més dies. El cos va acumulant calor i a la nit tampoc dorms bé. El cos no descansa", ha destacat.

En aquest sentit, el cap sectorial de fruita dolça d'ASAJA, Jordi Vidal, ha recordat que el risc zero no existeix en cap sector que treballi a l'aire lliure, però que davant temperatures més altes de l'habitual cal prendre mesures per minimitzar riscos. "El principal és tenir les persones en condicions", ha conclòs.

Pel que fa a altres mesures de prevenció, els treballadors del camp van equipats amb gorres, barrets i roba de màniga llarga per protegir la pell del sol i també dels mosquits. Precisament, Roca recomana "beure molt, anar tapat i fer torns entre els companys per collir la fruita dels arbres situats a les zones d'ombra".

La calor atura la maduració del fruit

Agustí ha remarcat que la calorada no afecta la qualitat de la fruita ni modifica la seva maduració. "Hem tingut sort. La fruita no creix ni madura", ha dit. Això dona cert marge als pagesos per recol·lectar la fruita de l'arbre. Precisament, Vidal ha puntualitzat que en un context on les temperatures superen els 40 graus, "els arbres es dediquen més a la transpiració que no a la maduració del fruit". En tot cas, el cap de la sectorial de fruita dolça d'ASAJA ha advertit que es tracta d'una situació que podria canviar d'un dia per l'altre. "Qualsevol dia pot ser que la fruita maduri amb més rapidesa i calgui córrer per collir-la", ha dit.