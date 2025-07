Mor un home de 61 anys atropellat per un camió a la C-13 a Vilanova de la Barca

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

El Servei Català de Trànsit informa que aquest dimecres s’ha registrat un sinistre viari mortal al punt quilomètric 16 de la C-13 a Vilanova de la Barca. Els Mossos d’Esquadra han rebut l’avís a les 09.09 h.

Per causes que encara s’estan investigant, un treballador de manteniment de carreteres ha estat atropellat per un camió lleuger. En un primer moment, se li han fet maniobres RCP i posteriorment ha estat traslladat a l'Hospital Arnau de Vilanova on finalment ha mort. Es tracta d’un home de 61 anys, D.S.C. El conductor del camió ha resultat il·lès.

Arran del sinistre, s’han activat tres patrulles dels Mossos d’Esquadra i tres unitats terrestres del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).

Pel que fa a l’afectació viària, la C-13 ha estat tallada i s'han fet desviaments per l'interior de la població. Un cop traslladat el ferit a l'hospital, la circulació s'ha restablert.