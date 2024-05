Rectories per a vacances en família

El bisbat de Solsona està rebent desenes de peticions de famílies nombroses per gaudir d’una setmana de vacances gratis a l’estiu en una de les dos rectories que la diòcesi ha habilitat amb aquesta finalitat. Són la d’Ardèvol, al municipi de Pinós; i l’hostaleria del Santuari Lurdes de la Nou, al Berguedà. El termini per enviar sol·licituds acaba a finals d’aquest mes i, segons els responsables de la iniciativa, ja ronden el centenar. L’experiència es va posar en marxa el 2017 i va destinada a famílies amb tres fills o més per oferir un espai on puguin descansar i gaudir de la naturalesa.

El període de disponibilitat de les rectories inclou l’última setmana de juny fins la primera de setembre i els mesos de juliol i agost complets. El bisbat s’encarrega d’habilitar-les amb tota mena d’estris per facilitar-hi l’estada. A canvi, només sol·licita un donatiu, si els hostes estan en disposició de fer-lo, per pagar la llum i substituir els estris que es trenquin. Aquest donatiu desgrava en la declaració de la renda, van explicar des del bisbat.

Per optar a l’estada, a més de ser família nombrosa, s’ha d’omplir un qüestionari amb dades personals detallant el període que prefereixen per a l’estada i quina de les dos ofertes prefereixen. Els sol·licitants reben una puntuació en funció de si són nous o ja han gaudit anteriorment de la iniciativa, el nombre de fills i la setmana que demanen per estar de vacances. No es té en compte el poder adquisitiu “tot i que està clar que les famílies que el tenen no opten per iniciatives d’aquest tipus”, van explicar responsables de la diòcesi.El bisbat de Solsona cedeix temporalment les rectories i renuncia al lloguer durant aquest període d’estiu per portar a terme aquesta experiència, que es repeteix per vuitè any. “Ara estan disponibles dos rectories però hi ha hagut anys en què han arribat a estar-ne actives fins a quatre”. En l’actualitat, s’estudia la possibilitat d’habilitar un nou espai per a famílies supernombroses.

Sol·liciten més col·laboració d’altres bisbats de Lleida

El bisbat de Solsona considera que seria positiu que altres diòcesis com la de Lleida o la d’Urgell abordessin iniciatives similars ja que els resultats són molt efectius i gratificants per a les famílies, que sempre fan una valoració positiva de l’estada. “És una oportunitat per a les famílies que no és difícil de posar en marxa, si és que es decideixen a fer-ho”.Més d’un centenar de famílies han gaudit d’aquesta experiència des del seu inici. Les rectories que s’ofereixen es condicionen anualment abans d’iniciar les vacances estivals. Es netegen per complet i es reposa el mobiliari. També es facilita roba de llit i estris de la llar i, si cal, s’ha arribat a pintar algunes habitacions.