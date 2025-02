El ple desencalla la rotonda d'El Vinyet

El ple de l’ajuntament de Solsona va desencallar ahir la construcció de la rotonda que ha de millorar la seguretat viària en l’entorn del col·legi El Vinyet. El ple va aprovar el conveni urbanístic amb els propietaris de la finca afectada, situada entre la carretera de Sant Llorenç de Morunys i un tram de la C-462z i també la cessió a la Diputació de la superfície necessària per portar a terme les obres.

Després d’anys de negociacions, els propietaris de les finques fan una cessió anticipada de 314 metres quadrats de superfície i una autorització d’ús temporal de 168 metres quadrats mentre durin les obres. Segons el regidor d’Urbanisme, Joan Parcerisa, aquesta fórmula és la més beneficiosa tant per a la ciutat, especialment perquè és la via més ràpida, malgrat els retards acumulats, com per als propietaris, que eviten una expropiació i així continuen sent els únics titulars de la parcel·la.

Amb aquest punt aprovat, el consistori va donar llum verda a la cessió del terreny necessari a la Diputació per a la construcció de la rotonda. D’altra banda, el ple també va votar la modificació dels estatuts que regeixen el consorci del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya per incorporar-hi la diputació de Tarragona i la Universitat Politècnica de Catalunya. Mentrestant, durant la sessió es va donar a conèixer la revisió anual del padró municipal d’habitants en data d’1 de gener de l’any passat. La xifra reflecteix el creixement de la població de Solsona en 309 habitants (3,4%) en un any arribant als 9.480 habitants, el mateix volum que el 2011. Un increment demogràfic confirmat amb les xifres provisionals d’aquest gener, de 9.809 habitants actuals.