Creen un espai perquè famílies comparteixin experiències sobre criança

Solsona estrenarà la setmana vinent La Matriu, un espai on famílies podran compartir els seus coneixements i inquietuds sobre la criança de nens i nenes de fins a tres anys. També acollirà sessions de psicomotricitat per a petits d’entre dos i sis anys. Així ho va anunciar l’ajuntament, promotor d’aquesta iniciativa que tindrà lloc al casal cívic i comunitari Xavier Jounou.

Aquest servei estarà en mans de dos professionals: la psicopedagoga Júlia Tobeña i la mestra i psicomotricista Sílvia Sala. Les famílies podran intercanviar cada setmana experiències i coneixements en l’anomenat Espai Familiar, de participació gratuïta i amb sessions de 10.00 a 12.00 als matins i de 16.00 a 18.00 a la tarda. No serà necessària inscripció prèvia, però les places seran limitades. Al setembre està previst que comencin les sessions de psicomotricitat per a nens i nenes d’entre dos i sis anys.

L’ajuntament organitzarà conferències trimestrals per a famílies sobre criança i educació

La regidora de Feminismes, Maria Moumen, va destacar la necessitat de “generar xarxes de suport per a mares i pares des d’una òptica feminista, per trencar amb l’aïllament arrelat de les dones durant la criança”. Per la seua part, Júlia Tobeña va explicar que l’Espai Familiar proporcionarà als nens i nenes “un espai de joc, aprenentatge i relació en un context educatiu diferent de la llar”, mentre que les seues famílies hi trobaran “un espai d’intercanvi d’experiències en un clima de confiança i amb acompanyament professional”.

A tot això s’haurà de sumar un cicle de conferències trimestrals organitzades pel consistori, dirigides a famílies amb fills sobre educació i criança en els primers anys de vida.