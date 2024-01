Vilagrassa ultima la substitució de les canonades d'aigua de fibrociment

L’ajuntament de Vilagrassa culminarà en els propers mesos la substitució de totes les canonades d’aigua de fibrociment que té el municipi amb l’última fase del pla. El consistori acaba de treure a concurs la renovació de la xarxa de proveïment d’aigua en baixa en onze carrers amb una superfície total de 3.828,50 metres quadrats. L’actuació compta amb un pressupost de 406.541,22 euros més IVA, dels quals 332.682,22 estan subvencionats pel departament de la Presidència de la Generalitat a través dels fons Next Generation en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. El consistori aportarà un total de 83.170,55 euros.

L’alcalde, Josep Maria Mor, va destacar la importància d’aquesta actuació, que permetrà tenir la totalitat de les canonades del municipi amb polietilè. Va explicar que les canonades que hi havia fins ara es van instal·lar entre finals dels anys 60 i principis dels 70 del segle passat i ja presentaven moltes avaries i problemes de fugues d’aigua.Concretament, s’actuarà en diferents trams dels carrers del Rossinyol, del Mor, de la Font, Anglesola, Tàrrega, Ramon Perelló, de les Eres i Migdia i de les places del Pou, del Sitjar i de l’Onze de Setembre.Les obres, que s’adjudicaran en les properes setmanes, han d’estar executades en un 50% abans del proper 30 de juny.

Pressupost d’1,5 milions per al 2024 amb 620.293 euros per a inversions

L’ajuntament de Vilagrassa compta amb un pressupost d’1,5 milions per a aquest 2024, dels quals un total de 620.293 euros seran inversions. Entre aquestes destaquen l’asfaltatge del camí de Mas de Colom, molt utilitzat pels agricultors del municipi, amb 127.000 euros (100.000 procedents d’Acció Climàtica; la instal·lació de comptadors intel·ligents, amb 100.000 euros finançats per l’ACA); l’adquisició d’un camió elèctric i una plataforma elevadora amb 62.800 euros (60.000 procedents de Presidència), i la retirada d’amiant i la instal·lació de plaques solars d’autoconsum al local social, amb uns 50.000 euros. A més, hi ha diverses actuacions previstes a la captació d’aigua del Canal d’Urgell i el dipòsit.