El radar de tram de l'A-2 va quedar destrossat i no es pot reparar

El radar per tram de l’A-2 entre Vilagrassa i Tàrrega ha quedat destrossat i no es pot reparar després que el passat 7 de gener quedés inutilitzat arran de l’accident que hi va haver quan un tràiler es va encastar contra l’arc metàl·lic on estaven instal·lades les càmeres. Des del Servei Català de Trànsit van explicar a aquest diari que es van avaluar els danys i van certificar que era irreparable. També van afegir que iniciaven el projecte per instal·lar-ne un de nou però que encara es troba en una fase inicial i que desconeixien si estaria ubicat en el mateix tram concret o es modificaria. D’aquesta forma, el radar ha quedat inutilitzat sine die.

A més, val a recordar que la reposició de l’estructura metàl·lica correspon a l’empresa de manteniment de la via, que és de titularitat del ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible. En aquest sentit, després del sinistre, el subdelegat del Govern central, José Crespín, va explicar que “la intenció és reposar-lo com més aviat millor però no serà en un període breu perquè no és un element petit”. En aquest sentit, també va afegir que “s’obrirà la reclamació contra la companyia d’assegurances del camioner perquè assumeixi el valor dels danys causats”.L’accident es va produir a les 18.51 hores del diumenge 7 de gener, en plena operació tornada de les vacances de Nadal, la qual cosa va provocar retencions quilomètriques. Va ocórrer quan un tràiler que circulava en direcció a Barcelona va sortir de la via i va seguir per la mitjana fins a impactar contra l’estructura en la qual hi ha els plafons informatius i el radar de velocitat per tram. L’arc va cedir i va caure sobre l’asfalt. El conductor va quedar atrapat. El radar funcionava des del desembre del 2017 i controlava la velocitat mitjana en un tram de 5,1 quilòmetres per cada sentit entre Tàrrega i Vilagrassa. Va arribar a multar mig centenar de vehicles cada dia.