Nou èxit de Firacóc, que esgota existències amb una elevada afluència

Firacóc, l’apartat gastronòmic de la Festa Major de Maig de Tàrrega, va tancar ahir una nova edició existosa després de rebre una elevada afluència de visitants alhora que la vintena d’expositors participants es van mostrar molt satisfets amb les vendes realitzades i la majoria van aconseguir esgotar existències. Com és habitual, el certamen es va celebrar a l’Espai MerCAT de la capital de l’Urgell dissabte a partir de les 18.00 hores i tot el dia d’ahir.

La regidora de Promoció Econòmica, Núria Robert, va manifestar que des del consistori “fem un balanç molt satisfactori tant pel nombre de visitants com pel volum de vendes, així ens ho han expressat els expositors participants”. Robert també va recordar que en aquesta ocasió es va comptar per primera vegada amb un expositor que va oferir productes sense gluten, aptes per a celíacs, que va tenir molt bona acollida entre el públic. Segons la regidora de Promoció Econòmica, “això demostra que és una fira oberta a la innovació i a l’evolució”. Firacóc es va completar amb tallers infantils de galetes, panadons i de reaprofitament alimentari així com degustacions de pans tradicionals amb oli i maridatges de vins.