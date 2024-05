Milloren el pati de l'escola en una jornada de treball voluntari

Un grup de famílies i persones vinculades a la comunitat educativa de l’escola El Terrall de Castellserà van participar dissabte passat en la primera jornada de treball voluntari per poder millorar el pati del centre educatiu. Es tracta d’una iniciativa impulsada per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) de l’escola. Olga Garcia, responsable de la comissió de millora del pati, va explicar que l’objectiu és donar resposta a les necessitats dels alumnes. El primer pas va ser un sondeig entre l’alumnat per conèixer les seues inquietuds i dissabte passat van celebrar la primera jornada participativa.

Garcia va detallar que “hem instal·lat un rocòdrom, arreglat el castell de fusta, hem pintat els jocs del terra i dissenyat i pintat un circuit per a patinets i bicis sense pedals”. A més, “també hem instal·lat una caseta de fusta cedida per una família i hem habilitat un punt de reunió i d’equilibri amb rodes de cotxe, que també han estat cedides”, va afegir.La comissió de millora del pati de l’escola El Terrall ja té programada una segona jornada participativa de treball per instal·lar xarxes a les porteries de futbol i a les cistelles de bàsquet, habilitar un espai de lectura amb taules de pícnic, instal·lar rodes de tractor per a un nova zona de jocs i crear un espai simbòlic amb una cuina dissenyada amb palets de fusta que han rebut. Finalment, al pati de la llar d’infants tenen previst habilitar un racó musical i un altre per poder traspassar sòlids i líquids. Per un altre costat, durant aquest estiu està previst que una empresa renovi el terra de la zona del castell i el pati de la llar d’infants.