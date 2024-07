En marxa les obres del Centre de Serveis

L’ajuntament de Puigverd d’Agramunt ha iniciat les obres del futur Centre de Serveis del municipi, projecte en el qual el consistori fa molts anys que treballa i que suposa una inversió de gairebé mig milió, concretament 498.000 euros, per a la primera fase, finançats entre les conselleries de Presidència i Drets Socials de la Generalitat i la Diputació de Lleida, a través del Pla de Salut.

L’alcalde, Joan Eroles, es va mostrar molt satisfet d’haver pogut iniciar les obres d’un projecte que va definir com a “imprescindible” per a Puigverd perquè “el futur dels pobles petits com el nostre passa per aquest model d’atenció que pretén garantir que les persones grans puguin disfrutar dels últims anys de les seues vides al seu poble amb el màxim de serveis i amb una vida al més autònoma possible”. Eroles va afegir que “el nostre objectiu és que el nou centre faci atenció de forma prioritària a les persones grans però que també ofereixi un espai de convivència i de trobada i reunió per a la resta de veïns tant de Puigverd com de pobles propers”. En aquest sentit, va recordar que fa quatre anys, els ajuntaments de Puigverd d’Agramunt i d’Ossó de Sió van firmar un conveni de col·laboració perquè els veïns d’aquest últim municipi puguin beneficiar-se i fer ús del Centre de Serveis.L’equipament s’habilitarà en un edifici de nova construcció de tres plantes entre la plaça de la Roca i el carrer Ponent. La planta baixa, de 124 metres quadrats, comptarà amb un bany, un magatzem, una sala polivalent i una àmplia terrassa. A més de serveis per a persones grans, inclourà un espai per als joves. Així mateix, un dels pisos, de 206 metres quadrats, acollirà dos despatxos, lavabos, una gran sala per a persones grans, una cuina i una altra terrassa, mentre que una altra serà per al nou consultori mèdic i altres espais per definir.