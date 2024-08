Llesta la reforma de l'entrada est a la ciutat

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega dona per finalitzades les obres de reforma de l’avinguda de Cervera, gran artèria viària d’entrada a la ciutat des del vessant est. Els treballs s’han centrat en la renovació del paviment asfàltic de la calçada i la construcció d’una rotonda en el punt intermedi del vial, on es creuarà amb la futura circumval·lació oriental de la ciutat. A més, el projecte també ha inclòs la instal·lació d’enllumenat públic i la renovació de part de la senyalització horitzontal. La capital de l’Urgell deixa així arreglat un espai urbà de 14.000 metres quadrats amb un pressupost de 622.720 euros. Les obres, que ha executat l’empresa Sorigué SAU, s’emmarquen en un pla per modernitzar el tram de l’antiga carretera N-II entre la plaça de Riambau i la connexió amb l’autovia A-2, adaptant el vial al desenvolupament urbanístic actual.

L’alcaldessa, Alba Pijuan, i el regidor d’Urbanisme, José Luis Marín, van visitar la setmana passada l’avinguda per comprovar l’estat final del projecte, destacant que “Tàrrega fa un significatiu pas endavant per millorar la mobilitat i el paisatge urbà en aquest sector de la ciutat, el qual registra una elevada afluència de vehicles”. Així mateix, també van subratllar la importància de la construcció de la rotonda que distribueix el trànsit al polígon de Llevant, on es reuneixen nombroses naus industrials i diversos magatzems de venda al detall.D’aquesta manera, val a assenyalar que les empreses del polígon amb façana frontal al vial s’han encarregat d’habilitar els carrils laterals que també caracteritzen la nova fisonomia de l’avinguda. La major part ja han realitzat les obres en el seu segment corresponent. Alhora, Ros Roca ha completat la urbanització del carril lateral nord amb vorera, enllumenat i llocs d’estacionament en més d’una part de l’esmentada rotonda.