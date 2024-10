La Fira del Torró d'Agramunt escalfa motors amb una jornada formativa que aplega una seixantena d'estudiants

Publicat per acn Verificat per Creat: Actualitzat:

La 35a Fira del Torró i la Xocolata a la Pedra d'Agramunt escalfa motors per obrir portes aquest cap de setmana amb els darrers muntatges d'estands i la col·locació dels torrons als mostradors. Abans de l'obertura oficial, però, enguany el divendres també ha servit per oferir una matinal formativa a una seixantena d'estudiants d'hostaleria de la mà de tres pastissers reconeguts. La directora de la fira, Tamara Lombardo, ha dit que la iniciativa ha sigut "un èxit" i que la voluntat és donar-li continuïtat. Per la seva banda, els torronaires tenen bones expectatives pel que fa a la fira i la campanya. Això, malgrat l'encariment del cacau que repercutirà lleugerament en el preu al consumidor, amb una pujada al voltant d'un 10% de mitjana.

El certamen, que tindrà lloc aquest cap de setmana del 12 i 13 d'octubre, tindrà un dels seus epicentres al Pavelló Dolç, l'espai dedicat als torronaires amb IGP Torró d'Agramunt. A banda dels expositors, la fira compta amb un ampli programa d'activitats com ara degustacions, tallers i ponències al voltant del torró i la xocolata a la pedra.

Els torronaires del municipi urgellenc esperen que sigui una bona campanya tot i l'increment de preus derivat de l'encariment de matèries primeres, sobretot del cacau, però també de l'avellana i l'ametlla. Els elaboradors, però, assumeixen la gran part d'aquest increment perquè diuen que seria "inviable" repercutir-lo tot en el consumidor, segons ha explicat Zoe Valero, de Torrons Fèlix. Així, els preus del torró de xocolata pugen enguany al voltant del 10%.

A banda dels torrons tradicionals, les firmes torronaires aprofiten la fira per donar el tret de sortida a la campanya de Nadal i presentar les seves novetats. Entre elles, Torrons Vicens destaca la línia Sinergia, en col·laboració amb cuiners de renom com Albert Adrià, Jordi Roca, Quique Dacosta i Ángel León. Per la seva banda, Virginias exposarà més de 100 especialitats de torrons, a més de prop d'un centenar més de productes.

Estrena de l'Acadèmia del Torró

La Fira del Torró ha arrencat aquest divendres al matí amb l'estrena de l'Acadèmia del Torró, una activitat formativa que ha aplegat una seixantena d'estudiants del cicle de Forneria, pastisseria i confiteria dels centres Ribera de Sió d'Agramunt i de l'Escola d'Hostaleria de Lleida.

Al llarg del matí, els joves han pogut conèixer més a fons la professió de torronaire de la mà dels pastissers Zoe Valero, de Torrons Fèlix, David Gil, d'I+Desserts, i Josep Maria Ribé, xef director de la Chocolate Academy BCN i Millor mestre xocolater d'Espanya 2005.

Tamara Lombardo ha afirmat que la primera edició ha sigut "un èxit" i que la voluntat de la fira és donar-li continuïtat. L'objectiu d'aquesta iniciativa, ha dit, és que els estudiants "puguin la potencialitat d'aquesta professió i es motivin a continuar estudiant i a fer una carrera professional en aquest àmbit".