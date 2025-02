Culmina l'estabilització d'un talús a prop del nucli urbà

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Guimerà ha acabat l’estabilització d’un talús situat a prop del conjunt historicoartístic del municipi, a la zona nord-est del nucli urbà. Els treballs, que van començar l’octubre de l’any passat, han anat a càrrec de l’empresa Solutioma SL i han costat 100.255,34 euros. La diputació de Lleida va atorgar una ajuda al consistori per a aquesta actuació d’urgència que tenia com a objectiu garantir la seguretat dels veïns i evitar nous despreniments. Els treballs van ser derivats d’un incident que es va produir el setembre del 2022 després d’unes pluges quan va tenir lloc un despreniment que va afectar un magatzem de la zona urbana i va causar danys estructurals a les parets d’uns magatzems limítrofs, encara que no es van registrar danys personals. La roca va quedar fracturada i presentava esquerdes importants, per la qual cosa era necessari actuar. Val a destacar que abans d’aquest despreniment, l’ajuntament i la Diputació ja havien fet una altra intervenció al talús.