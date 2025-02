Tallers monogràfics per promoure les arts escèniques

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Reconeguts professionals de les arts escèniques se citen a Tàrrega entre els mesos de febrer i abril per impartir monogràfics especialitzats en alguna disciplina concreta com és el cas de Maria Saharich amb el moviment i la interpretació o Daniel J. Meyer amb la dramatúrgia.

Es tracta d’una iniciativa de Cruma, el taller d’arts escèniques de Tàrrega, que aposta per atansar al territori aquestes formacions especialitzades a preus assequibles. Genís Farran, de Cruma, destaca que “la idea principal és poder oferir una sèrie de formacions que no tenim al territori de la mà de reconeguts professionals de les arts escèniques especialitzats en alguna disciplina concreta”. Farran recorda que “la nostra línia d’activitat habitual com a escola és l’extraescolar mentre que aquestes formacions són més específiques, malgrat que no es requereix cap nivell específic i estan obertes a tothom”. Cruma ha establert sinergies de col·laboració amb diferents agents del territori com l’Escola d’Art Ondara, el grup de teatre BAT, l’Aula de Teatre de Lleida i l’Associació Professional de Teatre per a Tots els Públics, als membres del qual ofereix un descompte. Segons Farran, “l’objectiu és arribar més enllà del nostre àmbit local tenint en compte que es tracta de formacions úniques i complementàries”. Farran afirma que “l’acollida d’aquesta tercera edició [la segona efectiva perquè la primera es va suspendre per la pandèmia de la covid] és molt bona, tots els tallers podran portar-se a terme perquè compten amb el mínim d’inscrits i alguns ja estan complets”.

Oferir formacions que no es programen al territori de la mà de professionals reconeguts

El dia 1 de febrer va començar el cicle amb un taller creatiu de dansa per a nens i famílies a càrrec de Marta Casals. Aquest cap de setmana passat va ser el torn de Maria Salarich, amb el taller Keepmoving. El dia 15 Núria Llunell explicarà com el maquillatge pot transformar rostres i potenciar emocions; els dies 8 i 9 de març Daniel J. Meyer oferirà eines per trencar el gel, escriure i desenvolupar textos escènics; el 22 de març Sound de Secà oferirà un taller de percussió i moviment, i els dies 7 i 8 d’abril acabarà el cicle amb una introducció a la regidoria d’espectacles al carrer amb Carme Cané.