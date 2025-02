«TOTEM vol ser un gimnàs de les emocions»

Publicat per Laia Pedrós Verificat per Creat: Actualitzat:

Què és TOTEM?

TOTEM (Tot Emocions) serà una comunitat de benestar i transformació personal per a dones que volen prioritzar-se i cuidar-se destinant un espai i un temps a revisar-se i connectar amb la seua essència. Penso que la transformació personal té més impacte quan es fa en grup i en tribu. TOTEM ve a trencar la solitud i a oferir un acompanyament i un suport a les dones.

Està dedicat exclusivament a dones?

Sí, en aquest moment necessito reunir-me, inspirar-me i créixer amb dones. També trencar i deixar enrere els patrons d’enveja i fer pinya per ser més fortes. Vull que TOTEM sigui el refugi i el punt de trobada de dones.

Ha programat diversos cercles. Pot explicar-ho?

Des de TOTEM oferirem atenció individual i grupal. La individual és d’acompanyament emocional i coaching, mentre que la grupal és en format de cercles amb trobades de dos hores una vegada al mes, de moment n’he programat tres: el de noies (de 15 a 18 anys), el de dones (de 35 a 55 anys) i el Camí de la Maternitat (dirigit a dones que es troben en aquesta fase de la seua vida i s’estan enfrontant a obstacles o dificultats per quedar-se embarassades). Aquest últim és molt especial i alhora tot un repte perquè hi ha molt tabú sobre això. TOTEM és flexible i s’anirà modelant segons les peticions i les necessitats. La idea és també organitzar tallers, xarrades, retirs.. amb altres dones emprenedores del territori.

Com planteja les reunions?

Amb dinàmiques de molta reflexió, visualització, meditació.. i tot molt corporal per deixar sortir les emocions i sentir-les.

És necessari aquest projecte?

Sí, les emocions negatives es porten en solitud. És necessari un espai en el qual puguem expressar com ens sentim. Com veiem a les xarxes socials, tan sols mostrem els moments feliços, i jo vull que les persones puguin ser lliures amb el seu tot, que inclou la vulnerabilitat, la tristesa, l’enuig.. allò que la gent no vol veure i li incomoda fins al punt d’amagar-ho. I TOTEM busca això, oferir un espai en el qual puguis mostrar-te tal com et sents.

Dissabte va inaugurar la seu al viver de Cal Trepat amb molta expectació. S’ho esperava?

Si està tenint aquesta rebuda és que al territori hi ha una necessitat i penso que el projecte vol cobrir-la. Vull que TOTEM sigui com un gimnàs però de les emocions. Moltes persones van al gimnàs per cuidar-se físicament però no es cuiden internament. És important poder treure allò que no es veu i queda a dins, allò que pateixes.

Com va nàixer aquest

projecte?

Fa tres anys que soc autònoma. Temps enrere vaig deixar una feina estable perquè no em sentia bé. No volia haver de ser validada pels altres i amb el meu esperit emprenedor i persistent sempre des del cor, vaig decidir apostar pel meu projecte. Reconec que hi ha moments d’incerteses però la llibertat que em dona és molt important per a mi.

Com ha estat l’acollida a Tàrrega?

Estic molt contenta, des de l’ajuntament m’han ajudat i des del primer moment han apostat per aquest projecte impulsat per una dona i que naix per oferir benestar a les dones.