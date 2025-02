Prolongaran un mur del riu Ondara contra inundacions

Publicat per Segre Verificat per Creat: Actualitzat:

L’ajuntament de Tàrrega continua treballant per evitar o almenys reduir el risc d’inundacions. Una de les accions per aconseguir-ho i que el consistori té a sobre de la taula és el projecte per prolongar el mur situat al marge nord del riu Ondara al seu pas pel centre del municipi. Precisament, fa poc ha rebut una subvenció de 80.000 euros de l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) per redactar el projecte executiu, un primer pas important per poder materialitzar l’obra, encara que tot apunta que l’actuació tindrà un pressupost elevat i l’ajuntament haurà de demanar subvencions a administracions superiors per poder executar-la, de manera que és un projecte a llarg termini.

Aquest mur és una estructura de la qual es va aixecar el primer segment l’any 1998 des del pont del tram urbà de la C-14 (vegeu la imatge), que amb aquesta actuació es prolongaria uns 200 metres de longitud per la zona urbana dels horts. Segons van explicar fonts municipals, “la construcció evitaria possibles desbordaments i inundacions del riu Ondara en aquest sector de la ciutat en cas de pluges torrencials”.

En els anys 2015, 2018 i 2020 es van registrar tres importants avingudes del riu al seu pas per Tàrrega, causant nombroses destrosses materials. Les inundacions han estat presents al llarg de la història a Tàrrega i la pitjor va ser la tràgica rubinada de Santa Tecla del 1874.

Així mateix, l’esmentat projecte permetria prolongar també el carrer del Talladell fins al passatge de la Ginesta connectant, d’aquesta manera, amb el pont de l’avinguda de la Ronda, una zona de circumval·lació de Tàrrega on ja hi ha un altre tram de mur de contenció. A més, s’arreglaria el curs fluvial dels horts, on prolifera l’herba i la canya que s’ha de desbrossar, i on es fan periòdiques campanyes de neteja de vegetació. D’altra banda, l’ACA ha concedit al consistori una altra ajuda, de 60.300 euros, per redactar el projecte de millora de la xarxa de drenatge d’aigua de la pluja al sector oest de la ciutat, al voltant de la plaça de Josep Pont i Creus. Així, es tractaria d’un conjunt d’actuacions que possibilitarien l’ampliació de la capacitat de drenatge urbà a l’hora de recollir l’aigua de la pluja i evacuar-la cap al riu Ondara.