Segona vida per al xandall escolar

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Donar una segona vida al xandall escolar. Amb aquest objectiu ha nascut el projecte Roba en Moviment, impulsat per l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) del col·legi Maria-Mercè Marçal de Tàrrega. Es tracta d’una iniciativa solidària i sostenible que pretén promoure la reutilització de la roba que l’alumnat del centre porta en les classes d’educació física i quan va d’excursió.

Vanesa Leiva, portaveu de l’AFA del centre, destaca que “aquest projecte també busca reduir la generació de residus tèxtils (una de les indústries més contaminants del planeta), contribuir en l’estalvi de diners per part de les famílies i fomentar una economia circular dins de la comunitat educativa, alhora que també contribuïm a conscienciar els més joves sobre la importància de cuidar el medi ambient.”

Així mateix, Roba en Moviment també facilitarà que tots els alumnes del centre, independentment de la situació econòmica de les seues famílies, puguin tenir accés al xandall escolar ja que les peces que rebran es posaran a la venda al preu simbòlic de dos euros.

El funcionament és molt senzill. Les famílies que tinguin algunes peces del xandall escolar que estiguin en bones condicions i ja no utilitzen, perquè els han quedat petites als seus fills o perquè ja van a l’institut (en el cas dels de sisè de primària), poden portar-les al punt de recollida, que s’ha habilitat a la secretaria de l’escola.

Una vegada recollides, les peces són revisades, netejades i, si fa falta, reparades per part de membres de l’AFA, per garantir les condicions òptimes de la reutilització.

Els interessats a adquirir aquestes peces de segona mà, han d’inscriure’s mitjançant un formulari que s’habilitarà durant el tercer trimestre del curs i si hi ha peces disponibles de la talla que necessiten, les podran adquirir per dos euros. També està previst que el dia que les famílies vagin a recollir les notes, s’habiliti una parada a l’entrada de l’escola, i una altra de cara al setembre, a començaments del pròxim curs. Així, val a destacar que tindran preferència les famílies que hagin ofert alguna peça al projecte Roba en Moviment.

Tant des del centre com des de l’AFA destaquen que “accions d’aquestes característiques són una manera de contribuir a construir una escola que promou la col·laboració activa de tots els membres de la comunitat educativa: alumnat, famílies i personal del centre”. Segons els impulsors, “petites accions com aquestes poden tenir un gran impacte si treballem conjuntament per un mateix objectiu”.