Accepta 7 anys de presó per agredir sexualment una nena de 12 anys a Bellpuig

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Un home ha acceptat aquest dijous una pena de 7 anys de presó per agredir sexualment una nena de 12 anys el desembre del 2022. Durant el judici a l'Audiència de Lleida, el processat, que en el moment dels fets tenia 22 anys, ha reconegut que va contactar amb la menor a través d'Instagram i va mantenir amb ella quatre trobades de caràcter sexual a Bellpuig i a Vilanova de Bellpuig. Arran d'un acord, la defensa i l'acusació particular s'han adherit a la petició de la Fiscalia, que ha rebaixat la petició de presó de 14 a 7 anys per un delicte continuat d'agressió sexual a una menor de 16 anys, amb els atenuants de reparació del dany i alienació mental. El judici ha quedat vist per a sentència.

El processat, veí de Balaguer, ha consignat 13.000 euros al jutjat en concepte d'indemnització per danys morals i li han reconegut "trets de la personalitat caracteritzats per una inestabilitat afectiva i una impulsivitat que minvava lleugerament la seva capacitat volitiva". Durant la vista, l'home ha declarat que en el moment dels fets no prenia cap medicació i que estava diagnosticat d'esquizofrènia, un trastorn de conducta, depressió i ansietat.

A més de la pena de 7 anys de presó, la Fiscalia, la defensa i l'acusació particular han sol·licitat al tribunal que imposi al processat 10 anys de llibertat vigilada a executar després de la pena de privació de llibertat; la prohibició de comunicar-se amb la víctima o d'acostar-se a menys de 300 metres d'ella durant 17 anys, i que no pugui treballar en feines o oficis que comportin un contacte amb menors durant 17 anys.

L'individu ha reconegut que, després de contactar amb ella a través de les xarxes socials, i tot i saber que era menor d'edat, la va incitar per quedar i conèixer-se en persona. Les trobades es van produir els dies 16, 21, 26 i 28 de desembre del 2022. Ell portava la víctima a una zona apartada i l'agredia sexualment. En concret, ha admès que ella li va fer fel·lacions i que en la darrera ocasió ell li va introduir els dits a la vagina, malgrat que ella li va demanar que parés.

Els fets es van destapar quan, després de la quarta trobada, una amiga de la víctima va trucar a la mare de la menor per explicar-li què passava. Els Mossos d'Esquadra van detenir el sospitós el 12 de gener del 2023 i l'endemà el jutjat de Cervera va ordenar el seu ingrés provisional a presó sense fiança. Aquell mateix dia, unes 150 persones es van concentrar al davant de l'Ajuntament de Bellpuig, on van llegir un manifest i van fer tres minuts de silenci per condemnar els fets.