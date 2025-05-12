Els veïns de Castellserà reviuen el seu passat bandoler amb una gran festa
Les activitats es traslladen al poliesportiu per l’amenaça de pluja. La companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui rep el Pedrenyal d’Honor amb “honor” i “molta emoció”
Castellserà va retrocedir a l’època del bandolerisme el cap de setmana passat. Ho va fer amb la Festa del Perot i l’Alera (abans coneguda com la Festa del Bandoler) que, en la 21a edició, va traslladar les activitats al poliesportiu per l’amenaça de pluja.
L’alcalde, Marcel Pujol, va fer una valoració “molt positiva” de la festa i va agrair l’“alta participació” dels veïns. Amb referència al canvi de l’emplaçament, va assegurar que “ho hem fet de forma puntual per evitar la pluja (hi havia males previsions meteorològiques que al final no es van complir) i per no haver de suspendre les activitats”. En aquest sentit, va afirmar que l’any que ve, si el temps ho permet, la festa tornarà a ocupar les places i els carrers del poble.
Un dels moments més emotius va ser l’entrega ahir del Pedrenyal d’Honor, que va distingir la companyia de teatre familiar Campi Qui Pugui.
Pujol va explicar que “són uns grans ambaixadors del poble perquè porten sempre el nom de Castellserà, fan teatre familiar de qualitat i ajuden a reflexionar”. Van recollir el guardó Jordi Pedrós i Cristina Garcia. Pedrós, molt emocionat, va reconèixer que rebre aquest reconeixement és un “honor” i va revelar que “sempre portem amb orgull el nom de Castellserà perquè és un poble de referents, de convivència i d’acollida”.
Pedrós va demanar que es recuperi el grup de teatre amateur local perquè “el teatre és un acte d’identitat social, de resistència i de comunitat”. En aquest sentit, va revelar que “si no hagués estat per Pecats Teatrals (el grup que hi havia a Castellserà), no hauria conegut la Cristina i no s’hagués creat Campi Qui Pugui”.
Com ja és tradició, la jornada central de la Festa del Perot i l’Alera, que es va celebrar ahir, va comptar amb danses interpretades pels més petits i els adults i una representació teatral d’una part de la història de bandolers vinculats amb Castellserà. També hi va haver una demostració de cant a ritme de pandero de les participants en el taller que s’ha organitzat aquest any, que s’espera que tingui continuïtat.
A més, hi va haver fira de productes artesans i de proximitat, el clàssic encontre de puntaires i tallers de circ, així com concert per als més petits a càrrec de Rock Per Xics.