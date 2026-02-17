LLEI DEL MENOR
Una manifestació a Tàrrega reclamarà més justícia per Juan i una reforma de la Llei del Menor
La mare del jove assassinat ha recollit gairebé 62.000 signatures per exigir penes més severes en delictes greus comesos per menors
Silvia Guerrero, mare de Juan —el jove de 18 anys assassinat fa gairebé mig any a Tàrrega per un menor de 17—, ha recollit gairebé 62.000 signatures a la plataforma Change.org des de principis d’octubre. Amb aquesta campanya, reclama que es revisi la Llei del Menor per establir penes més severes en els delictes greus comesos per joves d’edat penal inferior als 18 anys.
La petició considera injust que la condemna màxima per a un menor sigui de només vuit anys, “independentment de si té 17 o 20 anys”, i defensa que “un assassinat és un assassinat; s’hauria de jutjar pel delicte, no per l’edat de qui el comet”. Guerrero també denuncia les traves judicials i la lentitud en l’obtenció dels informes d’autòpsia, mèdics i policials, i demana més agilitat en aquests processos.
Aquest dissabte 21 de febrer, coincidint amb els sis mesos de l’assassinat de Juan, s’ha convocat una manifestació a Tàrrega que sortirà del carrer Sant Pelegrí número 89 —el lloc on va tenir lloc el crim— i arribarà fins a la plaça Major. El recorregut es dividirà en dues parts: un primer tram silenciós, acompanyat únicament pel so dels tambors com en una processó, i una segona part més reivindicativa, amb pancartes, xiulets i clavells blancs en record del jove. A la plaça Major es formarà un cor humà amb el nom de Juan escrit amb flors al centre. Durant l’acte es llegiran tres manifestos: un a l’inici, un al final i un tercer, a mig recorregut, d’agraïment a totes les persones que han donat suport a la família.
Guerrero té previst viatjar a Madrid el proper abril o agost per lliurar les signatures al Congrés dels Diputats. Entre les dates que considera hi ha el 16 d’abril, la vigília del que hauria estat el 19è aniversari del seu fill, i el 21 d’agost, dia en què es complirà un any del crim.
La mare de Juan espera una manifestació “multitudinària”, convençuda que “hi ha molta inseguretat i violència al carrer”. Tot i saber que “la llei no és retroactiva” i que, per tant, “l’assassí del meu fill serà condemnat amb la normativa actual”, assegura que aquesta lluita “pot servir perquè altres pares no se sentin desemparats”.
Finalment, Guerrero ha fet una crida als partits polítics perquè “s’uneixin a la lluita, ja que són ells els qui tenen l’última paraula per impulsar un canvi legislatiu”. Ha lamentat, però, que “fins ara només un partit polític s’ha posat en contacte” amb ella.