Detinguts dos homes com a presumptes autors per sis robatoris amb força a Agramunt
La detenció és resultat d'una investigació per robatoris iniciada al mes de setembre. Es buscaven a quatre presumptes culpables
Els Mossos d'Esquadra, amb la col·laboració de la Policia Local d’Agramunt, van detenir la setmana passada dos homes, de 18 i 21 anys, com a presumptes autors de sis robatoris amb força. Les detencions són el resultat d'una investigació, iniciada a finals del passat mes de setembre, després de tenir coneixement de diversos robatoris en segones residències, habitatges sense ús i establiments del Centre Històric d'Agramunt.
Les gestions fetes pels agents de la Unitat d'Investigació de Cervera van permetre identificar quatre homes que, presumptament, van ser els autors de fins a sis robatoris amb força, comesos des de finals del passat mes de setembre fins al passat mes de febrer.
Els fets van ser perpetrats en tres segones residències del carrer Raval de Sant Francesc i carrer Estudis Nous, un robatori amb força en un local de la baixada de Mercadal i dos robatoris més en un local de la plaça Mercadal. En els robatoris comesos, tres d'ells amb la modalitat d'escalament fins al balcó dels habitatges, van sostreure joies, aparells electrònics i roba, entre altres objectes.
Entre el dimarts i dimecres de la setmana passada es van detenir, al carrer Sió d'Agramunt i carrer de la Pau de Tàrrega, dos dels sospitosos. El passat dijous van passar a disposició judicial davant del Jutjat d'Instrucció en funcions de guàrdia de Balaguer. La investigació continua oberta per tal de localitzar i detenir els altres dos individus presumptament implicats en els robatoris.