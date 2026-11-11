Una trentena de persones tallen a primera hora a Tàrrega per l’N-II
L’objectiu era dificultar l’accés a les empreses situades principalment al polígon Llevant i la sortida dels vehicles de la ciutat
Una trentena de persones han tallat a primera hora d’aquest matí l’accés a Tàrrega per l’N-II. Concretament, ho han fet amb tanques d’obra a les 5.45 hores i està previst mantenir el tall fins a les 10 hores, quan es desplaçaran a la plaça del Carme per preparar la manifestació prevista per a les 11 hores pel centre de la ciutat fins a la plaça Major, on es llegirà un manifest.
L’objectiu era dificultar l’accés a les empreses situades principalment al polígon Llevant i la sortida dels vehicles de la ciutat. Tot i que la majoria de conductors s’han mostrat comprensius, alguns s’han encarat amb els manifestants i s’han viscut moments de tensió. Els Mossos d’Esquadra han controlat la zona.
Es poden veure pancartes amb lemes com 'Amunt els salaris, a baix els lloguers', 'La nostra llar no està en venda' i 'El meu sou també està en vaga permanent'. A més, han repartit fulletons als treballadors que han optat per desplaçar-se al lloc de treball, que han estat bastants.