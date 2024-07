En vigor el veto a autocaravanes al pàrquing de l'antiga caserna de Vielha

L’aparcament de l’antiga caserna militar de Vielha acull des d’ahir únicament turismes i vehicles de menys de 2,2 metres d’altura, arran de l’entrada en vigor de la prohibició d’aparcar autocaravanes, camions i qualsevol vehicle que superi el límit d’altura i gran tonatge, a excepció d’autocars.

L’alcalde, Juan Antonio Serrano, va explicar que la nova normativa pretén ordenar l’aparcament, de manera que, amb la vigència d’aquest veto, també s’ha posat en marxa una zona per a vehicles grans a la Solana, a prop de la carretera de la Bonaigua.La restricció d’estacionament al pàrquing de la caserna se sumarà als senyals que prohibeixen estacionar autocaravanes a tot el nucli urbà a les nits, entre les 22.00 i les 8.00 hores. L’estacionament de vehicles de gran tonatge i més de 2,2 metres d’altura continuarà permès a la resta de carrers del municipi. Pel que fa a les autocaravanes, també poden aparcar a l’àrea privada Val d’Aran Camper Park.Precisament, a tota la Val d’Aran aquesta és l’única zona amb serveis per a autocaravanes i té capacitat per a una trentena de vehicles. L’auge d’aquest tipus d’acampada està portant els alcaldes de la vall a provar d’incrementar l’oferta de zones de pàrquing.