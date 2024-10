Comencen es òbres dera galeria de tir ena boca nòrd deth tunèl

Publicat per Marc Codinas Periodista Verificat per Creat: Actualitzat:

Era Val d’Aran aurà a darreries d’enguan ua galeria de tir. Se tracte d’ua demana istorica pera elevada chifra de vesins que dispausen de licéncia d’armes, caçadors grana part d’eri, qu’actuauments an d’anar entà Lhèida o d’autes ciutats damb galeria de tir tà poder renauïr eth sòn permís o calibrar e provar es sues armes.

Aguest mes an iniciat es òbres dera installacion, que se plaçarà ena boca nòrd deth tunèl de Vielha, en un centre de tractament de residus actuaument clausurat, a on non i a cap de construccion urbanistica. Era galeria aurà 100 mètres de longada, damb ua capacitat entà cinc tiradors. Sonque serà operativa de dia e compdarà damb cinc arturabales qu’interceptaràn es trajectòries que volguen gésser des limits deth camp. Es caracteristiques deth projècte contemplen era practica en sòn interior de totes es modalitats de tir omologades pera Real Federación Española de Tiro Olímpico.

Eth Conselh ei er impulsor e promotor deth projècte, mentre qu’encara manque per definir eth modèl d’explotacion der emplaçament, totun tot apunte a que s’amiarà a tèrme un concors public. Ena madeisha linha, hònts deth Conselh Generau apuntèren qu’era galeria poderie èster emplegada tanben tà practiques de tir que hèn de forma annau es còssi e fòrces de seguretat, ath delà d’apropar aguest servici de besonh a toti es caçaires e d’auti propietaris d’armes deth Pirenèu.

Ath sòn torn, Oriol Broto, president dera Societat de Caça e Pesca Val d’Aran, mostrèc era sua satisfaccion dauant eth desvolopament deth projècte, era adjudicacion deth quau auie demorat desèrta en anteriores escadences. “Ena nòsta societat èm uns 800 caçaires, qu’auiem de desplaçar-mos luenh dera Val tostemp qu’auiem de besonh calibrar es armes, ara semble qu’ara fin dispausaram d’un entorn segur entà hè’c apròp de casa”, diguec.

Bossòst regule es armes de ‘airsoft’ e ‘paintball’ de quataua categoría

Dauant era proliferacion d’activitats ludico-esport ives relacionades damb es armes de quataua categoria, coma son es emplegades en airsoft e paintball, en Bossòst er ajuntament a elaborat ua ordenança tà regular eth sòn usatge e era expedicion d’ua targeta tà transportar- les. Atau, concedirà ua targeta d’armes as sollicitants empadronadi en municipi tostemp e quan siguen majors d’edat o ben majors de 14 ans damb autorizacion des sòns pairs o tutors. Tanben multarà damb enquia 1.000 èuros eth sòn usatge en lòcs publics non autorizadi o jos era influéncia de sustàncies