Drones per transportar mercaderies a la muntanya: Aran prova una solució innovadora

A les zones rurals de muntanya el transport de mercaderies suposa tot un repte a causa de la complicada orografia del terreny. Per solucionar aquesta qüestió el Conselh Generau d’Aran ha signat un contracte amb l'empresa Pirineos Drone Aviation per a la prestació de serveis de transport aeri de càrregues de fins a 100 kg. Es tracta d’una prova pilot per estudiar el desenvolupament d’aquest tipus de tecnologia a l’Aran. Aquest projecte està vinculat és al Hub d’Innovació Rural (HèPic), que aborda projectes basats en innovació turística, esports, serveis per les persones, energia i ramaderia.

L’objectiu d’aquesta prova pilot és implementar aquesta tecnologia pel muntatge d’infraestructures de telecomunicacions en entorns de difícil accés, donar suport ara ramaderia extensiva optimitzant la logística rural i facilitar el proveïment dels refugis de muntanya millorant l'eficiència en els abastiments.

Pirineos Drone Aviation

L'empresa Pirineos Drone Aviation forma part dels Centres d’Innovació per a la Logística i Transport de Mercaderies (CITET), complint amb els requisits per garantir la seguretat i legalitat dels diversos serveis amb aquestes aeronaus. Així mateix, compte amb ell modèlic de dron Flying Basket FB3 que té una capacitat de càrrega per 100 kg, que permet realitzar serveis de transport aeri inferior a 100 kg. Pirineos Drone Aviation és una empresa nascuda a Aran l’any 2021 vinculada al Hub d’Innovació Rural.

Un dels objectius del govern d’Aran és el desenvolupament de la innovació per impulsar accions que permeten “la diversificació del model econòmic, creant oportunitats i retorn econòmic”.

La síndica d’Aran, Maria Vergés, ha destacat que “comptar amb una empresa com Pirineos Drone Aviation, permet testejar aquesta tecnologia per poder donar solució a molts problemes de transport presents en el dia a dia en els territoris de muntanya”.