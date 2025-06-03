El Conselh Generau d’Aran reclama garantir la seguretat a l'N-230
La síndica ha enviat una carta al ministre de Trasnports demanant "amb caràcter d'urgència" millores
La síndica d’Aran, Maria Vergés, s’ha adreçat per carta al ministre de Transports, Óscar Puente, per demanar amb "caràcter urgent" la millora de la seguretat a l'N-230, així com l’agilització dels treballs de millora i adequació previstos. Aquesta via es troba entre una de les carreteres amb un índex de perillositat més alt de tot l’Estat i hi circulen diàriament més de 500 vehicles de transport de mercaderies i transport pesat. La síndica ha demanat també "implementar mesures immediates per garantir la seguretat de les persones" en aquesta carretera, augmentar els controls necessaris i aplicar mesures preventives davant les condicions meteorològiques adverses.
Vergés ha traslladat al ministre de Transports "la gran preocupació" del govern aranès davant d’aquesta situació, ja que la carretera travessa alguns pobles de l'Aran, "posant en risc la ciutadania aranesa", tal com s'ha vist en diversos accidents de camions en els nuclis urbans.
El govern d’Aran, que reconeix el compromís del Ministeri per impulsar la millora de l'N-230 amb la licitació dels diversos projectes corresponents, ha sol·licitat "accelerar els treballs amb la màxima brevetat possible".