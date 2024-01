Íntims Produccions i Ferran Orobitg, al Teatre Lliure

El Teatre Lliure va presentar ahir el programa de residències que aquest any es destinen a quatre artistes, entre els quals l’actor i creador de Cervera Ferran Orobitg, i dos companyies, una la lleidatana Íntims Produccions. Els ajuts a la creació Carlota Soldevila 2023-2024 també arribaran a la companyia Montse Isla i als artistes residents Magda Puig Torres, Chien-Han Hung i Lucia del Greco. La lleidatana Íntims Produccions estrenarà, del 6 al 24 de març a Montjuïc, L’anorak, una versió de L’abric, el conte de Nikolai V. Gógol i del qual han fet una versió de teatre de titelles, físic i visual. Per la seua part, la nova línia d’ajuts d’artista resident en Espai Públic comptarà amb Ferran Orobitg, que farà una residència el proper març al Lliure amb Opia, una peça artística que arribarà el juliol d’aquest any 2024 al festival l Cratère Surfaces d’Alès, a França.