Viatge artístic d'aniversari de LleidArt Ensemble

LleidArt Ensemble, una agrupació de joves músics molts d’ells sorgits del Conservatori de Lleida, celebrarà demà a l’Auditori Enric Granados (20.00 h, 15 euros/13,5 euros) el concert del seu desè aniversari amb una proposta singular, que reunirà a l’escenari músics, diferents actors i ballarins.

El director lleidatà Néstor Bayona –ben aviat dirigirà òpera a Romania i a l’abril té cita al Palau de la Música– ha ideat un programa d’aniversari titulat Fantasia núm. 10, “un viatge musical i artístic que vol mostrar al públic les diverses etapes vitals per les quals passa un músic, des que de nen se sent atret per aquest art”. Per això, a més dels catorze intèrprets del conjunt musical, l’espectacle comptarà també amb dos ballarins de l’escola Dancescape i dos nens (una alumna de piano del Conservatori i els dos també actors de l’Aula de Teatre), sota la direcció escènica d’Ares Piqué i coreografia de Xavi Blanco. El repertori inclourà diverses obres de Stravinsky adaptades pel propi Bayona o una selecció de la Simfonia núm. 5 de Xostakóvitx. La pianista i portaveu de LleidArt Ensemble Marta Castelló va assegurar que “sempre volem oferir espectacles diferents, per trencar les barreres amb el públic”. Com a “novetat”, vestiran de blanc en un muntatge amb projeccions.