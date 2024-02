Sis comèdies de concurs a Tàrrega

Tàrrega celebrarà la 35 edició del concurs de teatre amateur, organitzat per BAT, del 17 de febrer al 23 de març amb la comèdia com a gènere principal i un total de sis obres, seleccionades entre les 43 que van presentar 35 grups diferents. La delegada del certamen, Maria Nadal, va argumentar que “riure és molt agraït i passar-ho bé s’ha convertit en una necessitat vital tal com està tot”. El president de BAT, Joan Ribó, va posar de relleu l’organització d’aquest concurs durant 35 anys, ja que “no ha estat fàcil”, encara que va reconèixer que el premi de poder actuar en el marc de FiraTàrrega és un “important reclam” per a les companyies. En aquesta edició, cinc dels sis grups seleccionats ja van participar anteriorment en alguna ocasió en el certamen, mentre que s’estrenarà Gènesis Teatre, de la Penya Fragatina de Fraga. Ribó va afirmar que “està tenint problemes polítics per l’ús del català” i des de Tàrrega els van oferir la possibilitat de participar en el certamen amb el muntatge en català Un malentès, que es representarà el 9 de març. El concurs aixecarà el teló al Teatre Ateneu el 17 de febrer amb el Grup de Teatre de Sant Hilari Sacalm i una obra de producció pròpia, Amor, hem de parlar. Qollunaka de Terrassa presentarà el dia 24 la seua versió del clàssic Cyr@no; Deixalles 81, de Sant Feliu de Codines, posarà en escena El Tràmit el 2 de març; Amics de les Arts de Terrassa portarà al concurs el 16 de març la seua producció pròpia Un mort darrere la porta; i la companyia Inestable Ceretana de Teatre de Puigcerdà tancarà el concurs el 23 de març amb El malalt imaginari de Molière.