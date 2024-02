Artistes amb molta capacitat

Taller de dibuix i animació, organitzat per Animac juntament amb Down Lleida, ahir a la Llotja. - GERARD HOYAS

Seguint el fil del lema de la 28 edició d’Animac, la diversitat en el cine d’animació, el director Toni García i l’animador Lluís Viciana van conduir ahir i seguiran avui amb un singular taller educatiu protagonitzat per mitja dotzena d’artistes de Down Lleida, que van començar a crear un curtmetratge d’animació que s’exhibirà demà, a la gala de clausura del festival. “Ells mateixos han proposat la història: un marcià que arriba a la Terra i comprova que és molt rica i diversa, perquè la diversitat és un tresor”, va explicar García sobre un curt que durarà entorn d’un minut i inclourà també imatges reals dels joves artistes. Un d’ells, Quim Vilamajó, va ser molt clar i reivindicatiu: “Ens agradaria que quan parlin de nosaltres no diguin discapacitats perquè no és un missatge gaire positiu; som persones, artistes, amb altres capacitats.”

Una altra protagonista de la segona jornada d’Animac ho va ser via telemàtica. La cineasta Isabel Herguera, que no va poder recollir dijous el Premi Honorífic d’aquesta edició, va revelar en una transmissió online els secrets de la seua pel·lícula El sueño de la sultana, nominada el cap de setmana passat al Goya. A la galeria Espai Cavallers, la parella d’Herguera, el guionista i compositor Gianmarco Serra, la va substituir en una visita a la mostra sobre el llargmetratge.

D’altra banda, el grup municipal de Vox a la Paeria va criticar ahir “la ideologia de gènere a Animac”, amb “un cartell, una performance, les intervencions i curts inaugurals que avergonyeixen la majoria de lleidatans”.