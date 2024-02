El Sónar completa cartell amb Paul Kalkbrenner, Laurent Garnier, Sevdaliza i Adriatique

detail.info.publicated agències detail.info.verificated Creat: Actualitzat:

El Sónar, el Festival de Música, Innovació i Creativitat de Barcelona, ha revelat aquest dimarts nous noms del cartell d’actuacions per a la seua pròxima edició, entre les quals destaquen figures com Laurent Garnier, Paul Kalkbrenner, Sevdaliza, Adriatique i VTSS.

L’edició número 31, que tindrà lloc entre el 13 i 15 de juny en Fira Gran Vía i Fira Montjuïc, promet tornar a reunir pioners de la música de ball, icones de l’actualitat i autèntiques estrelles del techno, un programa eclèctic i transversal per continuar confirmant el festival de la capital catalana en el panorama internacional. Aquest dimarts s’han revelat també nous xous d’artistes com Kittin b2b David Vunk, Richie Hawtin, Jennifer Cardini b2b HAAi, Danny Tenaglia, DJ Flight & MC Chickaboo, Octave One live, Arbreda Nansa, Aïsha Devi & Emmanuel Biard presentant "Les Immortelles", Tayhana amb el seu Club Latinx, Yerai Cortés i Llorer Halo, entre altres confirmacions.

Fa setmanes ja es van anunciar plats forts com el duo francès Air –que interpretaran en directe i per primera vegada per complet el seu aclamat àlbum de debut, 'Moon Safari'– o altres estrelles com la influent cantant i compositora de disc, house, pop i r&b britànica Jessie Ware, el raper californià Vince Staples i el DJ haitianocanadiense Kaytranada, un dels grans productors contemporanis d’electrònica, que arribarà a Sónar amb el seu nou àlbum acabat d’estrenar.

L’esperada cita per als amants de l’electrònica tornarà a configurar-se entorn dels espais de Sónar de Día, Sónar de Nit, Sónar+D, l’OFF Sónar i el Sónar+D, una trobada d’apassionats de les últimes tecnologies i de la Intel·ligència Artificial aplicades a la música i les indústries creatives. En el programa vespertí es donaran cita tres grans icones de l’escena electrònica francesa, ja que al ja anunciat xou audiovisual de Folamour se sumarà l’esperat retorn als escenaris del mite Laurent Garnier i el de la llegendària Kittin (abans Miss Kittin), en un set exclusiu a quatre mans al costat del DJ neerlandès David Vunk.

Aquest mateix escenari de Sónar de Día també acollirà la fusió de pop, hip-hop i electrònica de l’Àfrica oriental del kenià Kabeaushé i el xou híbrid amb percussió en viu d’Olof Dreijer (meitat del duo The Knife) juntament amb Diva Creu. En els horaris forts noctàmbuls i de matinada, es reunirà un altre trio de noms clau, en aquest cas de l’escena house de Nova York, el que conformen el pioner DJ, productor i remesclador Danny Tenaglia, The Martinez Brothers i el també ja llegendari Kerri Chandler. I a les propostes paral·leles de l’l’OFFSónar i el Sónar+D s’unirà per primera vegada un nou escenari, el SonarLab x Printworks, que portarà "l’essència de l’enyorada sala britànica" i amb un nou format que mostrarà l’emblemàtica producció audiovisual de Printworks London i la seua cuidada selecció artística, destaquen els organitzadors.