'Singulars Marbi' uneix divuit companyies teatrals de Ponent

La unió fa la força i, per això, 18 companyies professionals i empreses vinculades a les arts escèniques de Ponent s’han unit en el projecte Singulars Marbi per potenciar el sector. La iniciativa se sustenta en un programa d’economia social promogut per la Generalitat per a la reactivació econòmica i la generació d’ocupació de qualitat en aquest àmbit cultural. Singulars Marbi ha nascut aquest curs 2023-24 amb una subvenció de 280.000 euros, la qual cosa permetrà la contractació d’almenys quatre persones, sobretot tècnics que ajudaran les companyies en la difusió de les seues activitats i en l’àmbit tècnic i administratiu. Però també amb l’objectiu de buscar els millors professionals internacionals per obtenir el seu assessorament en terrenys com per exemple el disseny de vestuari, la manipulació de titelles o la construcció d’escenografia.

L’Espai Marbi de Lleida, estrenat el novembre del 2017 com a espai de producció teatral, va acollir ahir la presentació d’aquest projecte per impulsar el desenvolupament professional del sector. Val a recordar que aquest local de creació i coworking va nàixer de la mà de les companyies Zum-Zum Teatre i Campi Qui Pugui i de l’estudi-taller Plàncton. Al projecte Singulars s’han afegit unes altres quinze companyies i empreses de Lleida: Les Cícliques, InHabitants, Hangar Magraners, El Sidral, Íntims Produccions, Xip Xap, Goretti Narcís Borràs, la revista Mangrana, Marc Espinosa Show Disseny, Stagelab i l’associació TTP (Teatre per a Tots els Públics); a més de Sound de Secà de Cervera, Tombs Creatius de Bellpuig, Festuc Teatre de Corbins i Cruma de Tàrrega.La iniciativa vol servir com a “punt de trobada i per facilitar eines tant en l’àmbit artístic, formatiu, tècnic i administratiu per desenvolupar, encara més, aquest sector que ja és un referent a Catalunya”, va afirmar Cristina Garcia, de Campi Qui Pugui. Així, Singulars Marbi vol donar resposta a les necessitats de les companyies de Ponent amb la col·laboració també d’especialistes en aspectes tècnics, com la il·luminació i el so, o tecnològics, però també per “elevar la mirada” i buscar l’assessorament de “referents mundials”, va assenyalar Ramon Molins, de Zum-Zum Teatre. Servirà per “compartir serveis per ser més eficients”, va afegir Oriol Planes, un dels coordinadors del projecte.