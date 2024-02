Antoni Gelonch: “Encara hi ha molt pocs carrers amb nom de dona”

Antoni Gelonch va signar llibres l’any passat per Sant Jordi. - SEGRE

L’escriptor, mecenes i activista cultural Antoni Gelonch presenta aquesta tarda a la llibreria Caselles de Lleida (19.00 hores) el seu últim llibre, 100 investigadores catalanes, en el qual recull les biografies d’un centenar de dones catalanes que han destacat en la investigació de camps del saber tan diversos com la medicina, la història i l’arqueologia, la tecnologia o les ciències socials. Gelonch ha inclòs en aquest volum publicat per Viena Edicions onze dones nascudes a Lleida o vinculades amb les Terres de Ponent: l’economista Lourdes Beneria, la catedràtica de química Conxita Solans, les historiadores Conxita Mir i Teresa Abelló, l’especialista en estratègies d’aprenentatge Montserrat Castelló, la química especialitzada en tecnologia dels aliments Olga Martín-Belloso, la doctora en ciències de la informació Maria Corominas, la historiadora de l’art Immaculada Lorés, la filòloga Montserrat Bacardí, l’enginyera agrònoma Rosa Maria Poch i la investigadora del medi agroambiental Luisa F. Cabeza. “Per a la selecció vaig seguir tres criteris: que siguin membres de l’Institut d’Estudis Catalans, que hagin guanyat un Premi Nacional de Recerca o el Narcís Monturiol de la Generalitat”, va explicar Gelonch, que pretén amb aquesta obra posar en relleu el talent femení i despertar futures vocacions entre les nenes. “Totes aquestes dones són grans referents en els seus àmbits i, malgrat això, són poc conegudes. Trobem molt pocs carrers amb nom de dona”, va lamentar l’autor, mentre va reivindicar la necessitat que elles siguin al capdavant de camps masculinitzats, com l’enginyeria i la tecnologia. 100 investigadores catalanes és la quarta obra de Gelonch d’una col·lecció conformada pels llibres 100 dones: 100 inspiracions creatives, 100 dones catalanes i 100 pioneres catalanes.