«Estic complint el somni de la meua àvia i això és un orgull»

Com està després de guanyar OT 2023?

Doncs ara mateix no em crec el que m’està passant, estic en xoc. És molt fort, tinc un sentiment ple dins meu, estic supercontenta i superorgullosa.

Està contenta de com s’ha mostrat en el programa?

Sí, estic molt contenta del que soc, del que represento. Soc una noia molt curranta. Em vaig independitzar als 17 anys i des d’aleshores que he treballat moltíssim.

De sobte té 100.000 € al banc, més els 9.000 per ser favorita..

Juro que no és res que estigui en el meu cap, no penso “tinc 100.000 euros”. Per a mi els diners no tenen cap valor fort, els diners van i venen. Em quedo amb l’orgull d’haver guanyat i no el premi, sinó haver guanyat tot el que he viscut en el concurs, tota l’experiència, tot el que m’emporto, els meus companys..

Però té alguna idea d’en què ho gastarà? Potser per al cotxe?

Òbviament, per al meu cotxe venen cosetes (riu). Però vull continuar formant-me, vull aprendre a tocar el piano, a compondre millor, a nodrir-me, a formar-me.. Ara sento que estic com en el meu punt més ambiciós a nivell creatiu, sé el que vull ser, el que vull mostrar a la gent sobre mi.

La seua àvia deia que arribaria lluny, ha pogut parlar amb ella?

Sí, i amb la meua mare. La meua àvia ho és tot per a mi, ella i la meua mare són els meus referents en la vida. La meua àvia sempre em deia que el seu somni era ser cantant i actriu i que estic complint el seu somni per ella. Per a mi, això és realment un orgull.

Potser llança una cançó amb ella.

T’imagines? Em pixo, un reggaeton amb la meua àvia (riu).

És conscient que estava en un reality en el qual la gravaven les 24 hores del dia?

Arriba un punt en què saps que t’estan gravant, i qui digui que no menteix, però t’és igual. Al principi penses “m’estan gravant, no em puc treure un moc tranquil·lament”. I després ja t’és igual i et treus el moc tranquil·lament.

Vostè venia de fer bolos en orquestres, creu que aquestes taules l’han ajudat?

Sí, per a mi l’orquestra ho ha estat tot, és on he crescut. He tingut un cap meravellós que ha estat com el meu pare i m’ha ensenyat a cantar millor, a interpretar. A l’orquestra he anat a poc a poc evolucionant, m’ha servit per deixar-me anar. Són com petits concerts que, de vegades, són difícils, perquè he cantat en pobles on la gent passa de la teua cara, acabes de cantar i no t’aplaudeixen. A OT la gent t’estima, estan esperant per veure’t i reps l’afecte.

S’ha quedat amb ganes de cantar algun tema a OT 2023?

Doncs vaig demanar Madrid City i aquesta no es podia (la va cantar Ana Mena a la final). Però en general, he tingut un repertori bastant variat, he fet de tot: El farsante, Despechá, La cigarra..

S’ha parlat fora sobre l’amistat que té amb Lucas, si era alguna cosa més.. Com ho va viure?

No em va afectar. Per Nadal em van dir els meus amics el que passava entre ell i jo fora, però.. No poden ser amics una dona i un home? Per a mi Lucas és el meu germà, és un amor incondicional, un suport enorme. Si ell fos una noia, no dirien res. Hi pot haver amistat entre un home i una dona, poden ser millors amics.

Quan es va acabar la final i van anar a la festa, li preocupava alguna cosa de fora que volgués preguntar?

No, vaig preguntar si estava tot bé i em van dir que sí, que ja parlaríem més tranquil·lament. Aquest era dia per estar de festa.

No van entrar a les xarxes?

Sí, però hem estat una mica veient mems. N’he vist un que surto en una moto fent un cavallet i hi posa “Naiara se’n va al Bershka amb els 100.000 €” (riu).

Dins de l’Acadèmia hem vist un dels seus singles, que sonava molt urbà. Què més està per venir en la seua carrera musical?Vull tirar cap allà. De tota manera, en el panorama musical no tothom se centra en alguna cosa, jo vull tenir un repertori de música amb què et puguis sentir identificat en molts aspectes: una balada, una cançó perquè et trenquis ballant a la discoteca...Amb el look també vol transmetre?

Obvi. Per a mi el look és molt important, és el primer que veus d’algú. He intentat cuidar al màxim la meua imatge allà dins, ja no perquè m’estiguin veient, sinó perquè m’encanta. Jo en el meu dia a dia el primer que faig després d’aixecar-me, rentar-me la cara i dutxar-me, és maquillar-me. I ja trio el meu outfit i, amb el que m’he posat, em sento empoderada per afrontar la jornada.

S’ha resignificat la paraula ‘chonisme’ gràcies a vostè?

No sé què està passant fora, amb això del chonisme, però de veritat, que visquin les chonis, les pijes i que visqui tot. El que vull transmetre és que soc una persona lliure i sense prejudicis, que el que vull ser soc, que si em vull fer l’eyeliner fins a la cella, doncs me’l faig. Vull transmetre a la gent que cadascú sigui el que vulgui, que es posi el que vulgui, que estimin qui vulguin, que facin el que els doni la gana. La vida només és una. No hi ha res més bonic a la vida que ser el que un vol sense que ningú el jutgi. La base de tot en la vida és respectar. A tu no t’agrada que porti una faldilla? Doncs no te la posis, però deixa que jo me la posi. Un noi es fa un petó amb un noi? I què passa? Que cadascú sigui lliure, que faci el que li doni la gana.