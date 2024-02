El Morera inicia les visites de grup prèvies a la inauguració

Ahir va arrancar una nova fase en el compte enrere per a la inauguració de la nova seu del Morera Museu d’Art Modern i Contemporani de Lleida. Fins a arribar al Dia D, el proper 13 d’abril, l’equipament museístic provarà el funcionament de les noves instal·lacions a la rambla Ferran a través de visites de grup de diversos col·lectius de la ciutat. Les visites van començar amb un equip de tècnics de la regidoria de Cultura de la Paeria que, per la seua vinculació amb l’àmbit cultural i el coneixement del context lleidatà, van poder aportar una valoració tècnica específica sobre com ha quedat la rehabilitació de l’edifici de l’antiga Audiència de Lleida i sobre la proposta museogràfica a punt d’estrenar-se. Les visites seguiran durant les properes setmanes amb diversos col·lectius professionals de l’ajuntament de Lleida, tècnics de museus, grups de l’àmbit educatiu o persones amb necessitats especials. L’objectiu és que aquest conjunt de visites prèvies a la inauguració permetin al nou Morera iniciar i desenvolupar les seues activitats amb una supervisió plural per part de persones especialitzades en àmbits diversos i aconseguir així que l’art modern i contemporani sigui accessible a tota la societat.

La posada marxa del nou Morera solucionarà la provisionalitat històrica d’aquesta pinacoteca centenària amb un equipament de referència per a la ciutat i en el context català i estatal. De fet, el museu conserva una de les millors col·leccions d’art contemporani del país amb més de 5.000 obres, que recorre totes les tendències artístiques del segle XX i XXI. L’exposició inaugural inclourà entre 450 i 470 peces, a més de documentació i material d’arxiu, i reflectirà la memòria artística i cultural de la Lleida del segle XX i XXI.

La intervenció arquitectònica ha reconfigurat i reformulat l’edifici, d’uns 3.500 metres quadrats distribuïts en sis plantes. La museografia és flexible, modular i plenament accessible com elements identificadors del nou Morera. Les restes arqueològiques de les antigues adoberies del segle XIII aparegudes durant les obres suposen un valor afegit i han quedat incorporades al nou equipament.El projecte per al nou museu es va començar a gestar fa deu anys i les obres, a càrrec de l’UTE Arnó, Sorigué i Romero Polo, ho van fer l’abril del 2019. Estat, Generalitat, Paeria, Diputació i la Unió Europea han assumit els 6,1 milions d’euros de la rehabilitació i museografia.