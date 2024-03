Lleida repetirà el Sant Jordi a Francesc Macià i rambla Ferran

La Paeria va començar a coordinar ahir amb els llibreters de Lleida en una reunió telemàtica els detalls per a la pròxima edició de la diada de Sant Jordi a la capital del Segrià, que repetirà emplaçament després de l’èxit popular dels últims anys. Així, l’eix viari format per l’avinguda Francesc Macià i la rambla Ferran tornarà a concentrar les tradicionals parades de Sant Jordi de llibres, editorials, flors i entitats socials i culturals de la ciutat. De fet, és una fórmula d’èxit des que va nàixer el 2021, un any després que la pandèmia es carregués la diada del 2020. Aquell primer any, l’avinguda Francesc Macià es va perimetrar per controlar i limitar l’accés de passejants, encara amb mascareta incorporada. El 2022, amb l’adeu ja a les restriccions sanitàries, el model va convèncer públic, paradistes i Paeria. I l’any passat ja va ser l’apoteosi –aprofitant que Sant Jordi va caure en diumenge–, per celebrar-ne una diada doble de cap de setmana que va desbordar les perspectives més optimistes, sumant també una programació d’activitats culturals per animar més les visites si encara era possible.

Això sí, aquest 2024, la festa del llibre i la rosa tornarà a la normalitat, ja que se celebrarà en un dia laborable, un dimarts. En aquest sentit, fonts del Gremi de Llibreters van confirmar a SEGRE que “la diada tornarà al format d’una sola jornada, amb les parades ocupant Francesc Macià i Ferran, que estaran tallades al trànsit per facilitar la mobilitat popular i la logística dels paradistes”. L’any passat, el tram de Francesc Macià va acollir una vintena de parades de llibreries, editorials i floristeries, a més de la institucional de la Paeria, mentre que la rambla Ferran es va omplir amb desenes de parades instal·lades per les entitats socials i culturals. En principi, quedarà a criteri de cada llibreria organitzar activitats literàries prèvies a la diada, dilluns o l’anterior cap de setmana. També està pendent la possible autorització per instal·lar parades de llibres davant les llibreries en aquests dies previs a la festa. En canvi, des del Gremi de Llibreters es va confirmar que la Paeria no cobrarà taxes per cada parada, a diferència de Barcelona (vegeu el desglossament lateral).

Barcelona cobrarà una quota de servei per instal·lar les parades

Les llibreries i editorials que vulguin posar una parada per Sant Jordi a les “zones professionals” de Barcelona (passeig de Gràcia i la Rambla) hauran de pagar una quota de servei. Així ho va comunicar dimecres la Cambra del Llibre als seus agremiats, especificant que l’import oscil·larà entre un mínin de 80 euros (més IVA) per a una parada de sis metres del gremi fins a un màxim de 484 euros per a una de 24 metres d’una entitat no agremiada. La mesura sorgeix a petició de l’ajuntament de Barcelona i la Generalitat, que reclamaven des de fa temps un copagament dels serveis per a l’organització –per exemple, les preses d’electricitat–, que fins ara han assumit les dos administracions. La Cambra estima que es recaptaran uns 40.000 euros, entre un 10 i un 15% del cost del Sant Jordi. Cada ajuntament decidirà cobrar o no aquesta quota al seu municipi.