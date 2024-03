Savall esgota les entrades en menys d'una hora per al concert a Ponts

Després que els Amics de Sant Pere de Ponts obrissin el passat 18 de febrer la commemoració del mil·lenari del monument, l’ajuntament d’aquesta localitat de la Noguera accelerarà la programació amb una setmana carregada d’activitats i amb el prestigiós músic d’Igualada Jordi Savall com a primer gran protagonista. Així, dimecres vinent, 6 de març, la col·legiata de Sant Pere acollirà un concert del prestigiós conjunt instrumental Hespèrion XXI, dirigit per Savall, que sota el títol Orient-Occident. Diàleg de les ànimes establirà un diàleg de les músiques medievals cristianes, hebrees i musulmanes amb les tradicions de l’entorn del Mediterrani. Val a destacar que les entrades per a aquest concert del mestre Savall a la col·legiata es van esgotar en menys d’una hora. Per aquest motiu, per pal·liar l’aforament limitat, l’ajuntament ha previst que l’actuació pugui seguir-se també en directe, i de forma gratuïta, en una pantalla a la sala municipal 1 d’Octubre.

Els actes musicals de celebració del mil·lenari de Sant Pere seguiran el dissabte 9 de març (19.00 h) amb l’actuació de la cantant Lídia Pujol, amb un projecte articulat de forma especial per a la col·legiata. Pujol, en plena celebració dels vint anys de trajectòria artística, presentarà el concert Dona’m la mà. Soc l’altra mà, no una costella, acompanyada per Dani Espasa al piano, Miquel Àngel Cordero al contrabaix, Xavi Lozano als instruments de vent, Mohamed Ayoub a la veu i el llaüt i Mohamed Soulimane al violí.I el cap de setmana culminarà el diumenge 10 de març (12.00 h, gratuït), a l’exterior de Sant Pere, amb la Rufaca Folk Jazz Orchestra, la big band creada pel músic Sergi Vergés que fusiona la sonoritat tradicional de melodies pirinenques interpretades per l’Escola Folk del Pirineu amb el jazz més contemporani en una proposta amb una vintena de música i la veu solista de Magalí Sare.D’altra banda, l’organització també ha articulat un cicle de conferències bimestrals en col·laboració amb el Grup de Recerca Consolidat a Estudis Medievals de la Universitat de Lleida. El cicle, que va començar al gener, arribarà a la segona sessió el dijous 7 de març (19.00 h, sala de l’ajuntament) amb l’historiador Jordi Bolós, que impartirà la conferència Castells i paisatges del segle XI als comtats catalans.