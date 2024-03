Roser Capdevila, padrina del festival Lletra Petita

La segona edició del Lletra Petita comptarà amb la dibuixant Roser Capdevila com a padrina d’aquest festival de literatura infantil i juvenil de Lleida, que fomenta la lectura en aquests col·lectius així com la seua capacitat crítica i reflexiva i que se celebrarà el dissabte 16 de març a la plaça de la Catedral. El festival està organitzat per la Paeria, amb direcció a càrrec de Mertxe París, de la llibreria El Genet Blau, i la Biblioteca de Pardinyes.

El certamen arrancarà a les 11.00 h, al Pati de les Comèdies, amb la presència de Roser Capdevila, que presentarà el seu nou llibre Ai, ai, ai, els meus cabells. La il·lustradora i dibuixant, autora dels populars personatges de Les tres bessones, va ser distingida el mes passat al festival Animac de Lleida per la seua trajectòria.D’altra banda, com a novetat d’aquesta segona edició, el Lletra Petita formarà part de la llista de fires en les quals les biblioteques de Catalunya poden ampliar els fons dels equipaments, gràcies a la subvenció atorgada pel departament de Cultura. Catorze biblioteques han confirmat l’assistència per adquirir llibres al festival lleidatà.Durant tota la jornada, a la plaça de la Catedral i voltants, hi haurà parades de llibres i editorials, activitats amb escriptors i il·lustradors, contacontes, tallers i espais per a disfrutar de la lectura. També es podrà assistir a conferències dirigides a professionals relacionats amb el sector de l’educació i les biblioteques.El festival, amb un cartell de Dani Gómez inspirat en els personatges de Roser Capdevila, comptarà amb el Mercat de Contes, el Racó de Lectura, l’Espai de Lectura en Veu Altra i l’Espai Tallers. A més, durant tot el dia es podrà participar en una gimcana literària basada en el món del còmic.