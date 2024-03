Alumnes d'Arts Musicals de Lleida canten al Liceu

El grup coral de l’escola de música Arts Musicals de Lleida, format per mig centenar d’alumnes, va participar diumenge passat al Gran Teatre del Liceu de Barcelona en el concert-espectacle Mozart, Fígaro i Susanna, un espectacle basat en una adaptació per a nens de l’òpera Les noces de Fígaro, de Mozart en el marc de les activitats del cicle Liceu Familiar.

Els joves cantants d’Arts Musicals van actuar juntament amb alumnes d’altres escoles de Catalunya (Liceu Àgora Sant Cugat, Centre de Música de Reus, Cor Jove Liceu Ciutat de Mataró o Escola de Música Liceu Urquinaona, entre altres), acompanyats per l’Orquestra del Centre Professional Conservatori Liceu i alumnes avançats de les Escoles Liceu. Arts Musicals, dirigida per Elena Pallarés, va destacar que aquesta escola “impulsa el talent dels més petits i els acompanya al llarg dels anys per convertir-se en músics professionals o per poder gaudir de la música des de la pràctica amateur”. Així, “actuar en un escenari tan destacat com el del Liceu ajuda que els alumnes adquireixin una experiència concertística excepcional”.