Els museus de la ciència i la tècnica 'donen' 3 € per cada euro públic invertit

Els museus del sistema territorial del Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya (Mnactec) –amb 5 equipaments a Ponent– van generar 3,06 euros per cada euro d’inversió per part de l’administració pública (Generalitat, ajuntaments, consells comarcals i diputacions) durant l’any 2022. És una dada que dona un estudi sobre impacte econòmic d’aquests museus, elaborat per la consultoria Rusiñol & Associats, que ha analitzat 18 dels 26 espais museístics del Mnactec, la seu central dels quals es troba a Terrassa. A més, la xifra d’aquest impacte ha augmentat un 43% des del primer informe, de l’any 2017, en el qual era de 2,14 euros per cada euro públic invertit.

A les comarques de Lleida, formen part d’aquesta xarxa patrimonial el Museu Trepat de Tàrrega, el Museu de l’Oli de Catalunya a la Granadella, el Museu Hidroelèctric de Capdella, el Museu de Gerri de la Sal i la Serradora d’Àreu. En xifres globals, segons aquest estudi l’import que les administracions públiques van dedicar el 2022 a les inversions i a les despeses corrents dels museus analitzats va ser de 8.182.917,07 euros. Una inversió que va suposar al territori un impacte econòmic de 24.928.760 euros. I l’activitat generada va equivaler a 474 llocs de treball.