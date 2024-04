Primer debat per entendre la figura de Jaume Magre

La trajectòria com a docent de l’activista cultural i polític lleidatà Jaume Magre (1924-1999) va centrar ahir la primera de tres taules redones organitzades en el marc de la commemoració aquest 2024 a Lleida del centenari del seu naixement i coordinades pel periodista Pau Echauz. La sala Jaume Magre (al carrer Bisbe Torres, al costat de la regidoria d’Educació) va acollir aquesta primera cita amb la participació de Paquita Sanvicén (amb la que Magre va posar en marxa el Centre de Normalització Lingüística), Àngels Santa (que va ser la primera catedràtica de la Universitat de Lleida) i Glòria Peret (alumna de Magre, Escola Espiga), moderada pel mateix Echauz. El dijous 11 d’abril, el cicle debatrà la figura de Magre com a activista cultural en una taula redona amb l’historiador Manel Lladonosa, el director del Morera, Jesús Navarro, i Antoni Llevot, exdirector de l’Escola Municipal de Belles Arts, moderada per Teresa Ibars. Finalment, el 18 d’abril arribarà el torn del Magre polític, en un debat amb Magda Ballester, Antonieta Jarne i Josep Varela, que conduirà la directora de SEGRE, Anna Sàez.