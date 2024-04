Ferran Sáez i Anna Punsoda debaten sobre la memòria rural

Com ens condiciona la terra, com ens marca el paisatge en el qual vam nàixer? La pregunta llançada per la directora de SEGRE, Anna Sàez, va servir ahir per trencar el gel i obrir el debat La memòria de la terra, a l’Institut d’Estudis Ilerdencs de Lleida, entre dos autors amb llibres recents, ambdós editats per Pòrtic, en què, precisament, la terra és protagonista. D’una banda, l’escriptor i professor universitari Ferran Sáez, que va rememorar a Acaçar la boira la seua infància i adolescència a la Granja d’Escarp. I de l’altre, la periodista i escriptora de Concabella Anna Punsoda, autora de La terra dura, en aquest cas a la seua Segarra natal. Aquesta va revelar que “tenia un cert complex quan vaig arribar a Barcelona, em va costar adaptar-me”. Sáez també va reviure la seua arribada a la capital catalana de jove, el 1982, “una urbs de grans contrastos i de cicles temporals molt diferents de l’hivern-estiu del poble, amb semàfors, ascensors, el metro..., tot més histèric”. L’acte, amb benvinguda a càrrec del director de l’IEI, Andreu Vàzquez, va comptar entre el públic amb escriptors com Pep Coll, Emili Bayo, Pep Tort o Teresa Ibars.